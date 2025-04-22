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Спорт

Наставник "Вашингтона" – главный претендент на приз лучшего тренера НХЛ

Хоккей Лучший Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 14:28 Фото: Instagram/capitals
Главный тренер американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери признан основным кандидатом на приз лучшего наставника сезона в НХЛ. За него отдали свои голоса 34 из 40 экспертов, сообщает Zakon.kz.

Издание The Hockey News провел опрос среди 40 авторов и редакторов сайта, и по его итогам 34 журналиста отдали первенство канадскому специалисту "Вашингтона" – Спенсеру Карбери.

Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Недостающие голоса рулевого столичной дружины были отданы Скотту Арниелу ("Виннипег"), Крэйгу Беруби ("Торонто"), Брюсу Кэссиди ("Вегас"), Дину Эвасону ("Коламбус"), Джиму Монтгомери ("Сент-Луис") и Мартену Сен-Луи ("Монреаль").

Заслуга в ошеломляющем успехе Capitals в этом сезоне, когда они завершили на первой строчке Восточной конференции, принадлежит Спенсеру Карбери, который руководит командой уже второй год. 

К этому часу подопечные 43-летнего специалиста уже выиграли стартовый матч Кубка Стэнли-2025. На родной арене "Вашингтон" вырвал победу у "Монреаля" в овертайме (3:2) благодаря двум голам Александра Овечкина и повел в серии 1-0. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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