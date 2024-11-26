"Вашингтон" одержал первую победу в сезоне без Овечкина

Утром 26 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталс" впервые в сезоне НХЛ добился успеха без своего лидера и капитана Александра Овечкина. Команда Спенсера Карбери обыграла на выезде "Флориду" (4:1), сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая прошла на арене "Пантер", завершилась волевым успехом гостей со счетом 4:1. В составе столичной дружины дубль оформил Ларс Эллер, еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран и Иван Мирошниченко.

У хозяев льда единственный гол забил Нико Миккола (7).

Стоит подчеркнуть, что Овечкин все же внес свою лепту в победу команды. Он приехал специально на этот матч и поддерживал родной клуб с трибун.

Игра с "Флоридой" стала для "Вашингтона" третьей в текущем сезоне, где отсутствовал капитан Александр Овечкин, который сейчас восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги.

До этого "Кэпиталз" проиграли "Колорадо" (1:2) и "Нью-Джерси" (2:3).