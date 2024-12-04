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Голкипер "Баварии" Нойер впервые за карьеру удален в официальном матче

Футбол Удаление Вратаря, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 12:33 Фото: Instagram/fcbayern
Знаменитый немецкий вратарь Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере. Это случилось в матче 1/8 Кубка Германии с "Байером", сообщает Zakon.kz.

38-летний голкипер был удален на 17-й минуте домашнего противостояния против принципиального соперника. Нойер был наказан за фол по отношению к игроку "Байера" Джереми Фримпонгу.

Данный эпизод случился за пределами штрафной площади, когда Мануэль оставил свои ворота и врезался плечом в корпус голландского форварда.

Мюнхенский коллектив выпустил запасного голкипера Даниэля Переца, но это не помогло им. Играя вдесятером, хозяева не смогли справиться с чемпионом Бундеслиги и проиграли – 0:1.

"Конечно, очень грустно, мы вылетели. Красная карточка повлияла на игру, но ребята сыграли очень хорошо и проявили характер. Я сам играл во многих матчах в меньшинстве и знаю, как это тяжело. Создавали моменты вдесятером, но не смогли забить. Болельщики гнали нас вперед и били дополнительным игроком. Не могу никого винить, футбол иногда бывает таким. Пытаемся все держать под контролем и все планировать, но иногда случаются такие моменты. Испытываю два чувства, первое – это то, что не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе – игра была особенной, были активны и позитивны. Если продолжим в том же духе, то выиграем много матчей".Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Победу гостям на 69 минуте встречи принес Натан Телла, а "Бавария" вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала.

"Мой поступок оказал решающее влияние на ход игры. Больно и мне жаль, извинился перед командой. Еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Ничего не изменить, была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня не было другого выбора".Мануэль Нойер

Самый титулованный клуб Германии не может выиграть Кубок страны пятый сезон подряд, если иметь в виду, что до этого они удостаивались этой чести 20 раз. 

Действующим обладателем Кубка Германии является "Байер", который в финале прошлого сезона обыграл "Кайзерслаутерн" – 1:0.

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