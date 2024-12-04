Голкипер "Баварии" Нойер впервые за карьеру удален в официальном матче

Знаменитый немецкий вратарь Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере. Это случилось в матче 1/8 Кубка Германии с "Байером", сообщает Zakon.kz.

38-летний голкипер был удален на 17-й минуте домашнего противостояния против принципиального соперника. Нойер был наказан за фол по отношению к игроку "Байера" Джереми Фримпонгу.

Данный эпизод случился за пределами штрафной площади, когда Мануэль оставил свои ворота и врезался плечом в корпус голландского форварда.

Мюнхенский коллектив выпустил запасного голкипера Даниэля Переца, но это не помогло им. Играя вдесятером, хозяева не смогли справиться с чемпионом Бундеслиги и проиграли – 0:1.

"Конечно, очень грустно, мы вылетели. Красная карточка повлияла на игру, но ребята сыграли очень хорошо и проявили характер. Я сам играл во многих матчах в меньшинстве и знаю, как это тяжело. Создавали моменты вдесятером, но не смогли забить. Болельщики гнали нас вперед и били дополнительным игроком. Не могу никого винить, футбол иногда бывает таким. Пытаемся все держать под контролем и все планировать, но иногда случаются такие моменты. Испытываю два чувства, первое – это то, что не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе – игра была особенной, были активны и позитивны. Если продолжим в том же духе, то выиграем много матчей". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Победу гостям на 69 минуте встречи принес Натан Телла, а "Бавария" вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала.

Manuel Neuer zu seinem Platzverweis: „Das war spielentscheidend. Es tut uns weh und es tut mir leid. Ich habe mich bei der Mannschaft entschuldigt. Ich habe in der Situation noch ein bisschen auf Abseits gehofft. Ich kann es nicht mehr ändern. Es war ein Fehler und den muss ich… pic.twitter.com/YUZriZulH5 — Kerry Hau (@kerry_hau) December 3, 2024

"Мой поступок оказал решающее влияние на ход игры. Больно и мне жаль, извинился перед командой. Еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Ничего не изменить, была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня не было другого выбора". Мануэль Нойер

Самый титулованный клуб Германии не может выиграть Кубок страны пятый сезон подряд, если иметь в виду, что до этого они удостаивались этой чести 20 раз.

Действующим обладателем Кубка Германии является "Байер", который в финале прошлого сезона обыграл "Кайзерслаутерн" – 1:0.