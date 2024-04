Мануэль Нойер сыграл 58-й сухой матч с рекордом Лиги чемпионов

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В ночь на 18 апреля вратарь "Баварии" смог защитить свои ворота от ударов игроков "Арсенала", что позволило мюнхенской команде победить противника со счетом 1:0 в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Manuel Neuer has become the goalkeeper with the most clean sheets in #UCL history 🥇 Manuel Neuer (58) 🥈 Iker Casillas (57) 🥉Gianluigi Buffon (52) pic.twitter.com/MhuwhIQBga

Благодаря данному показателю в 58 сухих матчей в турнире Нойер обогнал знаменитого вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса (57).

3 – Thomas Tuchel is the first German coach to reach the semifinals of the Champions League with three different clubs (PSG, Chelsea and Bayern Munich). Globetrotter. #FCBARS #CL pic.twitter.com/SkI3RTKPsH