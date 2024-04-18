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Мануэль Нойер сыграл 58-й сухой матч с рекордом Лиги чемпионов

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 11:06 Фото: Instagram/fcbayern
Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер стал новым рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА, отыграв на ноль матч стадии 1/4 финала против английского "Арсенала". Вратарь довел свой список до 58 сухих игр в данном турнире, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 18 апреля вратарь "Баварии" смог защитить свои ворота от ударов игроков "Арсенала", что позволило мюнхенской команде победить противника со счетом 1:0 в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Благодаря данному показателю в 58 сухих матчей в турнире Нойер обогнал знаменитого вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса (57).

Прошедшая ночь в Лиге чемпионов стала памятной и для наставника "Баварии" Томаса Тухеля. 50-летний специалист стал первым в истории немцем, который достиг стадии полуфинала ЛЧ с тремя разными клубами за последние пять лет. Помимо "мюнхенцев", он ранее это проделал с "Челси" и ПСЖ.

К этому часу уже определились все полуфиналисты нынешнего сезона самого престижного клубного турнира Европы. Первую полуфинальную пару составили ПСЖ и "Боруссия". Вторую путевку в финал Лиги чемпионов-2024 оспорят "Реал" и "Бавария".

Финальный матч ЛЧ пройдет 1 июня на знаменитом английском стадионе "Уэмбли".

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