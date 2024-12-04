Итоги очередного дня чемпионата Азии по боксу

В рамках континентального первенства завершился очередной соревновательный день чемпионата Азии по боксу. Казахстанские боксеры провели четыре поединка, в трех из которых удалось добиться победы, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК, четыре представителя сборной Казахстана по боксу пробились в полуфинал чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд).

Дулат Бекбауов (до 67 кг) не оставил никаких шансов Арифу Мухаммаду из Малайзии. Рефери после третьего нокдауна, в котором оказался соперник казахстанца, остановил бой. Случилось это в третьем раунде.

В женских соревнованиях Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) справилась с Офелией Магно из сборной Филиппин.

Абылайхан Жусупов, выступающий в весе до 71 кг, не испытал проблем в поединке против Байрамдурды Нурмухамедова (Туркменистан).

К сожалению, завершила свое выступление на ЧА Сымбат Алиаскар (до 54 кг). Ее выбила из турнира китаянка Вэньцань Сюй.

Также на ринг должен был выйти Диас Молжигитов (до 75 кг). Но его оппонент снялся с чемпионата, что автоматически сделало казахстанца полуфиналистом.

Все, кто вышел в 1/2, гарантировали себе медаль. Как минимум они завершат турнир с "бронзой".

Ранее сообщалось, что 4 декабря в Таиланде стартовал пятый день азиатского первенства по боксу, где представители сборной Казахстана завоевали еще две медали.

