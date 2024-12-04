Итоги очередного дня чемпионата Азии по боксу
Фото: НОК РК
В рамках континентального первенства завершился очередной соревновательный день чемпионата Азии по боксу. Казахстанские боксеры провели четыре поединка, в трех из которых удалось добиться победы, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК, четыре представителя сборной Казахстана по боксу пробились в полуфинал чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд).
- Дулат Бекбауов (до 67 кг) не оставил никаких шансов Арифу Мухаммаду из Малайзии. Рефери после третьего нокдауна, в котором оказался соперник казахстанца, остановил бой. Случилось это в третьем раунде.
- В женских соревнованиях Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) справилась с Офелией Магно из сборной Филиппин.
- Абылайхан Жусупов, выступающий в весе до 71 кг, не испытал проблем в поединке против Байрамдурды Нурмухамедова (Туркменистан).
- К сожалению, завершила свое выступление на ЧА Сымбат Алиаскар (до 54 кг). Ее выбила из турнира китаянка Вэньцань Сюй.
- Также на ринг должен был выйти Диас Молжигитов (до 75 кг). Но его оппонент снялся с чемпионата, что автоматически сделало казахстанца полуфиналистом.
Все, кто вышел в 1/2, гарантировали себе медаль. Как минимум они завершат турнир с "бронзой".
Ранее сообщалось, что 4 декабря в Таиланде стартовал пятый день азиатского первенства по боксу,
где представители сборной Казахстана завоевали еще две медали.
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