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"Реал" проиграл "Атлетику" и упустил возможность догнать "Барселону"

Футбол Поражение Реала, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 10:54 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" не воспользовался шансом приблизиться к главному конкуренту в чемпионской гонке Ла Лиги – "Барселоне", уступив на выезде "Атлетику" из Бильбао со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Это был перенесенный матч 19-го тура испанского первенства, где счет открыли хозяева поля, усилиями Алекса Беренгера. Вскоре Джуд Беллингем восстановил равновесие.

Но перед этим Килиан Мбаппе не реализовал пенальти и извинился перед болельщиками после матча. 

"Плохой результат, большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность за это. Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле".Килиан Мбаппе

Автором победного гола за 10 минут до финального свистка стал Горка Гурусета, поймав на ошибке игрока "Реала" – Федерико Вальверде. 

Тем самым королевский клуб все еще отстает от "блауграны" на 4 очка в Ла Лиге, но имеет игру в запасе.

"Игра была равной, могли взять ее под контроль, но детали подвели нас. Не должен оценивать игру Мбаппе только по пенальти. Возможно, Килиан сейчас не в лучшей форме, нужно дать ему время на адаптацию. Он, как и Вальверде, расстроен и разочарован, но нужно двигаться дальше. Ошибки случаются, "Атлетик" очень опасен дома. Считаю, что видна ничья. Ничего страшного, продолжаем бороться, все еще в деле и смотрим с оптимизмом".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Каталонский коллектив лидирует в чемпионате Испании, накопив на данный час 37 баллов. На последующих местах "Реал" (33) и "Атлетико" (32).

"Сине-гранатовые" в ночь на 4 декабря разгромили в гостях "Мальорку" (5:1), благодаря возвращению в строй своего лидера – Ламиня Ямаля. 

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