Гол Левандовски вернул "Барселону" на вершину таблицы Ла Лиги

По итогам игр 24-го тура испанского футбольного чемпионата произошли малейшие изменения в турнирной таблице. Каталонская "Барселона" сумела опередить своих главных конкурентов в чемпионской гонке, мадридские коллективы "Реал" и "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Большое содействие в возвращении "блауграны" на первую строчку таблицы Ла Лиги сделал главный бомбардир команды Роберт Левандовски.

Поляк забил единственный и победный гол в домашнем матче в ворота "Райо Вальекано" – 1:0. Этот мяч стал 20-м для него на уровне испанского первенства, где он является лидером списка снайперов.

Роберт опережает Килиана Мбаппе ("Реал") на три мяча.

После этого успеха в активе команды Ханса-Дитера Флика стало 51 очко. Аналогичные баллы имеет и "Реал", но "каталонцы" опережают "сливочных" за счет победы над ними в первом круге.

"Очень сложный матч против сильного соперника, очень рады и игроки тоже. Все переживаем из-за сложившейся ситуации, сыграли очень хорошо, но способны на большее. Они провели девять матчей без поражений, и, думаю, встреча стала для нас большим успехом. Вышли на первое место, и это хорошая новость для фанатов, очень счастливы". Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

На третьей строчке лучших клубов Испании идет "Атлетико", в его копилке 50 баллов.

Здесь стоит отметить, что "сине-гранатовые" еще ни разу не проиграли в 2025 году, у них 10 побед и две ничьих.

Аналогичная история среди бомбардиров происходит и в АПЛ, где гол Мохамеда Салаха принес победу "Ливерпулю" и увеличил шансы его команды на чемпионство в этом сезоне.

