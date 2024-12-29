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Спорт

Бибисара Асаубаева завершила ЧМ-2024 по рапиду в десятке сильнейших

Шахматы 8 место ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 10:45 Фото: Instagram/bibisarachess
Утром 29 декабря в Нью-Йорке (США) финишировало мировое первенство по шахматам в дисциплине рапид. По итогам этих соревнований самый лучший результат в казахстанской сборной показала Бибисара Асаубаева, которая заняла восьмое место, сообщает Zakon.kz.

Лидер нашей женской сборной в итоговом протоколе набрала 7,5 очка, не проиграв ни одной партии. В заключительный день состязаний Асаубаева выиграла у армянки Анны Саркисян, а также сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Турмунгх Мунхжул (Монголия).

Тем самым Бибисара закончила американский турнир в рапиде на восьмой позиции. А чемпионкой мира стала Хампи Конеру из Индии (8,5 баллов). "Серебро" у Цзюй Вэньцзюнь, "бронзу" забрала россиянка Катерина Лагно.

Остальные представители нашей женской сборной закончили ЧМ-2024 по рапиду на следующих позициях: Меруерт Камалиденова (16), Амина Каирбекова (34), Алуа Нурман (72), Асель Серикбай (80), Ксения Балабаева (83), Лия Курмангалиева (84), Эльназ Калиахмет (86), Зарина Нургалиева (87), Аяулым Калдарова (98) и Зейнеп Султанбек (101).

В мужской части этих соревнований российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал почета. "Золото" выиграл 18-летний Володар Мурзин, далее идут Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Что касается казахстанцев, то здесь они особо ничем не блеснули: Ринат Жумабаев (62-е место), Алдияр Ансат (69), Арыстан Исанжулов (87), Казыбек Ногербек (109), Арыстанбек Уразаев (118), Алишер Сулейменов (129), Марк Смирнов (133), Эдгар Мамедов (143) и Рамазан Жалмаханов (171).

В ночь на 30 декабря стартуют игры мирового чемпионата в программе блиц .

Нынешний ЧМ-2024 запомнился скандальной ситуацией. 34-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен накануне получил дисквалификацию на соревнованиях в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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