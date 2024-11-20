Софья Самоделкина едет на вторую стажировку к Рафаэлю Арутюняну

17-летняя казахстанская фигуристка Софья Самоделкина запланировала продолжить тренировочный процесс с американским наставником Рафаэлем Арутюняном, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана в эти минуты уже на пути в Калифорнию (США), где на днях начнет второй этап стажировки, который продлится три недели.

Самоделкина в начале октября провела первые тренировки с Рафаэлем Арутюняном. После приезда из США она выиграла "серебро" международного турнира "Таллин Трофи-2024".

Перед выступлением в Эстонии казахстанка вошла в топ-10 женского мирового рейтинга. На прошлой неделе Арутюнян назвал все плюсы и минусы нашей фигуристки.

