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Софья Самоделкина едет на вторую стажировку к Рафаэлю Арутюняну

Фигурное катание Стажировка США, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 11:31 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
17-летняя казахстанская фигуристка Софья Самоделкина запланировала продолжить тренировочный процесс с американским наставником Рафаэлем Арутюняном, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана в эти минуты уже на пути в Калифорнию (США), где на днях начнет второй этап стажировки, который продлится три недели.

Самоделкина в начале октября провела первые тренировки с Рафаэлем Арутюняном. После приезда из США она выиграла "серебро" международного турнира "Таллин Трофи-2024".

Перед выступлением в Эстонии казахстанка вошла в топ-10 женского мирового рейтинга. На прошлой неделе Арутюнян назвал все плюсы и минусы нашей фигуристки.

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