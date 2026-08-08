Умер отец Лионеля Месси – СМИ

Аргентинские СМИ сообщают о смерти отца Лионеля Месси. Официального подтверждения от футболиста не поступало, сообщает Zakon.kz.

Хорхе Месси, отец и агент капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, умер в возрасте 68 лет. Он скончался вечером 7 августа 2026 года в клинике в Росарио в Аргентине, пишет Infobae.

Хорхе Месси долгое время боролся с болезнью. В июне семья футболиста сообщала, что он находится под медицинским наблюдением и восстанавливается. Во время чемпионата мира 2026 года Лионель Месси также говорил о сложном периоде в семье.

Хорхе был одной из ключевых фигур в карьере сына. Именно он занимался вопросами лечения Лионеля, когда тот еще играл в академии "Ньюэллс Олд Бойз". После того как клуб не смог обеспечить необходимое лечение, Хорхе помог сыну попытаться перейти в "Ривер Плейт", а после неудачи с переходом решил отправиться с ним в Испанию.

Когда 13-летний Месси проходил просмотр в "Барселоне", его отец добился соглашения, по которому клуб обеспечил футболисту необходимое лечение, зарплату, жилье и работу для его семьи. Хорхе также остался с сыном в Испании, когда тот начинал карьеру в академии каталонского клуба, несмотря на трудности с адаптацией семьи.

Сам Лионель Месси ранее вспоминал, что отец всегда оставался рядом с ним в сложные периоды. По словам футболиста, они вместе переживали неудачи и неоднократно обсуждали, стоит ли продолжать карьеру в Испании или вернуться в Аргентину.

Помимо роли отца и наставника, Хорхе Месси был агентом футболиста и занимался его контрактами и коммерческими вопросами. Он представлял интересы сына в переговорах с крупнейшими компаниями и участвовал в управлении брендом Месси.

Хорхе Месси был женат на Селии Куччиттини. У пары четверо детей – Лионель, Родриго, Матиас и Мария Соль.

Ранее аргентинскую телеведущую уволили из-за фейка о смерти отца Лионеля Месси.