Казахстанские прыгуны с трамплина вызвали удивление на этапе Кубка мира
Фото: instagram/ilya_mizernykh/
Казахстанские прыгуны с трамплина смогли удивить экспертов на этапе Кубка мира. Спортсмены Илья Мизерных и Данил Васильев успешно прошли квалификацию, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в польской Висле проходит второй этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. 6 декабря состоялись квалификационные прыжки.
От Казахстана выступают чемпион Юношеских Олимпийских игр Илья Мизерных и Данил Васильев.
Оба наших прыгуна вошли в число 50 лучших спортсменов и примут участие в основных соревнованиях 7 декабря.
Ранее самая молодая казахстанка покорила экспертов на чемпионате Азии по боксу.
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