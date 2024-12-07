Казахстанские прыгуны с трамплина вызвали удивление на этапе Кубка мира

Казахстанские прыгуны с трамплина смогли удивить экспертов на этапе Кубка мира. Спортсмены Илья Мизерных и Данил Васильев успешно прошли квалификацию, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в польской Висле проходит второй этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. 6 декабря состоялись квалификационные прыжки.

От Казахстана выступают чемпион Юношеских Олимпийских игр Илья Мизерных и Данил Васильев.

Оба наших прыгуна вошли в число 50 лучших спортсменов и примут участие в основных соревнованиях 7 декабря.

Ранее самая молодая казахстанка покорила экспертов на чемпионате Азии по боксу.

