Самая молодая казахстанка на чемпионате Азии по боксу покорила экспертов
Фото: Instagram/qaz_team_official
19-летняя Улжан Сарсенбек восхитила спортивных экспертов и рядовых болельщиков на чемпионате Азии по боксу, сообщает Zakon.kz.
5 декабря она выиграла второй бой на тайском ринге и теперь пробилась в полуфинал. Ранее, на юношеском и молодежном уровне Улжан уже трижды становилась чемпионкой Азии.
Ее личный тренер 25-летний Шынгысхан Демеуов – тоже самый молодой в команде тренеров. Из-за проблем со зрением ему пришлось покинуть ринг в качестве боксера. Поэтому в свои 19 лет он занял позицию тренера.
"Пожелаем боксерскому дуэту молодых победы на данном чемпионате", – один из самых распространенных комментариев в Сети.
Чемпионат Азии по-прежнему проходит в тайском городе Чиангмай и продлится до 11 декабря.
Помимо этого стал известен список казахстанских шахматистов на ЧМ-2024 в США.
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