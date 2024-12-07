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Спорт

Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в истории НХЛ

Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в истории НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 08:31 Фото: Instagram/shesterkinigor
Американский хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" договорился заключить новый контракт с российским вратарем Игорем Шестеркиным, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс пояснил, что речь идет о восьмилетнем контракте, который предполагает среднюю зарплату в диапазоне от 11,5 млн до 12 млн долларов в год.

Если это соглашение будет подписано, Шестеркин, который сейчас получает за сезон 5,67 млн долларов, станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории Лиги. Прошлый рекорд среди вратарей установил голкипер "Монреаля" Кэри Прайс с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон.

Игорю Шестеркину 28 лет, он играет за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2019 года. Один раз его уже признали лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ.

Также он был финалистом приза "Харт трофи", который получает самый ценный игрок регулярного чемпионата. Шестеркин стал олимпийским чемпионом в 2018 году и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Ранее казахстанские футболистки узнали соперниц в отборе на чемпионат Европы.

Аксинья Титова
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