Состав "Барыса" пополнил новый вратарь из США

18 сентября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" заключил односторонний контракт с американским голкипером Адамом Шилом. Соглашение с легионером рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Профессиональная карьера 26-летнего вратаря началась в системе знаменитого клуба НХЛ – "Даллас Старз".

До приезда в Астану Шил защищал честь "Колорадо Иглз". В 14 матчах Американской хоккейной лиги он отразил 90,4% бросков в створ своих ворот при 2,62 пропущенных в среднем за игру шайбы.

Также Адам сыграл 19 встреч в команде хоккейной лиги Британского побережья – "Юта Гриззлис".

Как известно, "Барыс" на прошлой неделе досрочно расторг контракт с голкипером Оливье Родриге. Канадец не сыграл ни одного матча в КХЛ и из-за травмы вынужден вернуться на Родину.

Тем временем столичный коллектив вечером 18 сентября проведет первую выездную игру в рамках регулярного сезона. Наши хоккеисты встретятся в Магнитогорске с местным "Металлургом".

Нужно отметить, что на днях подопечные Михаила Кравца закончили домашнюю четырехматчевую серию разгромом над московским "Динамо" – 5:2.