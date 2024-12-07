"Вашингтон" переиграл "Торонто" и вошел в список лидеров общей таблицы НХЛ
Благодаря этой победе клуб Александра Овечкина поднялся на второе место общей таблицы НХЛ с активом в 38 очков.
Решающая шайба гостей получилась весьма интересной. Хоккеист "Торонто" Остон Мэттьюс в суматохе совершил ошибку и угодил шайбой в главного судью.
Изменив свое направление, хоккейный снаряд попал на клюшку представителя "Кэпиталз" Коннора Макмайкла, который поставил точку в этом матче – 3:1.
Обыграв "кленовые листья", столичный коллектив по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и плюс поднялся на вторую строчку всего рейтинга лучших команд НХЛ.
Между тем лидер и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в очередной раз поддержал коллег в выездной победе.
39-летний россиянин скоро уже сам собирается вернуться на лед после восстановления от травмы.