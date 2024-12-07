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Спорт

"Вашингтон" переиграл "Торонто" и вошел в список лидеров общей таблицы НХЛ

Хоккей Победа Торонто, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 09:50 Фото: Instagram/capitals
Утром 7 декабря в канадском Торонто прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Вашингтон Кэпиталз" обыграл хозяев арены "Мэйпл Лифз" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой победе клуб Александра Овечкина поднялся на второе место общей таблицы НХЛ с активом в 38 очков. 

Решающая шайба гостей получилась весьма интересной. Хоккеист "Торонто" Остон Мэттьюс в суматохе совершил ошибку и угодил шайбой в главного судью.

Изменив свое направление, хоккейный снаряд попал на клюшку представителя "Кэпиталз" Коннора Макмайкла, который поставил точку в этом матче – 3:1. 

Обыграв "кленовые листья", столичный коллектив по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и плюс поднялся на вторую строчку всего рейтинга лучших команд НХЛ.

Между тем лидер и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в очередной раз поддержал коллег в выездной победе.

39-летний россиянин скоро уже сам собирается вернуться на лед после восстановления от травмы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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