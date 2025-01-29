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Спорт

"Вашингтон" победил "Калгари" и вернул лидерство в общей таблице НХЛ

Хоккей Победа НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 10:30 Фото: Instagram/capitals
Утром 29 января в Канаде прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, где местный коллектив "Калгари Флеймз" на своей арене не смог обыграть "Вашингтон Кэпиталз" (1:3), сообщает Zakon.kz.

Команда Александра Овечкина после выездного успеха в Калгари снова вернулась на вершину лучших клубов НХЛ.

Авторами победных шайб на арене "Флеймз" стали Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Блэйк Коулман. Финальная сирена матча зафиксировала результат 3:1 в пользу столичной дружины.

"Вашингтон" к данной минуте набрал 73 очка после 50-ти игр и располагается на первой строчке в общей таблице НХЛ.

Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Калгари" не набрал результативных баллов. В его активе по-прежнему 875 шайб, до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки осталось забить 19 голов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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