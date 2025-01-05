"Наполи" победил "Фиорентину" и стал новым лидером Серии А

4 января 2025 года стартовали игры 19-го тура футбольного чемпионата Италии, где клуб "Наполи" обыграл "Фиорентину" и вышел на первое место турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

В заключительном туре первого круга Серии А клуб из Неаполя на выезде уверенно переиграл "Фиорентину" со счетом 3:0.

Авторами голов в составе победителей стали Давид Нерес, Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку.

Благодаря этой гостевой победе Azzurri обогнали "Аталанту" и возглавили таблицу итальянского первенства, набрав 44 очка.

Остальные два матча 19-го тура Серии А закончились ничьей. Так, "Венеция" разошлась миром с "Эмполи" (1:1), а "Верона и "Удинезе" не смогли забить мячи друг другу (0:0).

Прежний лидер списка лучших клубов Италии "Аталанта" сыграет свою игру 14 января против "Ювентуса".

Команда Джан Пьеро Гасперини в ночь на 2 января проиграла в полуфинале Суперкубка Италии "Интеру" (0:2).