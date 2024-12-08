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Спорт

Ликующая толпа после победы Шавката Рахмонова попала в кадр на улицах Лас-Вегаса

победа Рахмовов, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 11:15 Фото: Instagram/archibaaalt
8 декабря 2024 года казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов победил ирландца Иэна Гэрри и выиграл седьмой бой в UFC. Социальные сети моментом наполнились патриотическими постами. А блогеру Артуру Аскарулы повезло присутствовать на месте событий, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский артист не только сумел заснять момент празднования победы соотечественника на улицах Лас-Вегаса, но и вживую наблюдал за боем.

"Шавкат! Победа! В последнем раунде он доказал, что больше заслуживает этого чем кто-либо, настоящий воин! Несломленный, непобежденный!" – написал Аскарулы после боя.

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Затем Аскарулы, больше известный как Archibaaalt, опубликовал еще один ролик. Уже с улицы, где смог запечатлеть атмосферные кадры.

"С победой! Лас-Вегас наш!" – гласит небольшая подпись к видео.

Комментаторы шутливо спрашивают, откуда столько казахстанцев в Лас-Вегасе:

  • Много наших, надо было поехать.
  • Мощная поддержка.
  • Шавкат – красавчик, речи нет. Откуда столько наших?
  • Самый любимый и уважаемый казахский спортсмен!

Неделей ранее Аскарулы исполнил свою мечту. Как оказалось, в скором времени актер покинет ряды холостяков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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