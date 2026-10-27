Знаменитый португальский футболист Луиш Нани покидает клуб "Актобе"

Бывшая звезда сборной Португалии, чемпион Европы 2016 года, а ныне игрок казахстанского клуба "Актобе" Луиш Нани объявил, что в конце этой недели попрощается с коллегами по команде, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию накануне распространил сам футболист, которому через две недели исполнится 40 лет.

Через день после встречи с "Кайратом", в рамках 29-го тура КПЛ-2026, португалец выпустил пост на своей странице в Instagram, где объяснил всю ситуацию.

"Это была моя последняя домашняя игра за "Актобе". Приключение подходит к концу, но какое же путешествие мы совершили вместе! Я благодарен всем в этом замечательном клубе, прекрасным людям этого города и всего Казахстана за все, что мы разделили, и за то, что вы так тепло меня приняли. В Лиге осталась еще одна игра, но я могу сказать вам сейчас, что тепло и воспоминания об этом периоде навсегда останутся со мной". Луиш Нани

Знаменитый португалец простился с карьерой футболиста в декабре 2024 года, однако возобновил ее, внезапно появившись в клубе "Актобе" в январе 2026 года.

За восемь месяцев игры в Казахстане Нани забил три гола и отдал четыре передачи в 25 матчах.

Свой заключительный матч португальский хавбек собирается сыграть в Костанае 31 октября, когда в рамках КПЛ-2026 он, возможно, выйдет на поле против "Тобыла".