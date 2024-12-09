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Спорт

Футболиста Российской премьер-лиги подозревают в игре на ставках

Футболиста Российской премьер-лиги подозревают в игре на ставках, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 02:00 Фото: Официальный сайт ФК «Пари НН»
Российский футбольный союз проверяет информацию об участии полузащитника "Пари Нижний Новгород" Кирилла Боженова в игре на ставках. По предварительным данным он проиграл крупную сумму и остался в долгах, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, РФС направил запрос в букмекерские конторы. Организации важно понять, ставил ли 24-летний игрок на футбольные матчи. Именно это и запрещено правилами.

В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Последние две встречи в Российской Премьер-Лиге с "Ростовом" (0:4) и "Спартаком" (0:3) он провел на скамейке запасных.

Ранее стало известно, что бывший звездный полузащитник футбольной сборной Португалии Нани завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Аксинья Титова
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