Футболиста Российской премьер-лиги подозревают в игре на ставках

Российский футбольный союз проверяет информацию об участии полузащитника "Пари Нижний Новгород" Кирилла Боженова в игре на ставках. По предварительным данным он проиграл крупную сумму и остался в долгах, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, РФС направил запрос в букмекерские конторы. Организации важно понять, ставил ли 24-летний игрок на футбольные матчи. Именно это и запрещено правилами.

В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Последние две встречи в Российской Премьер-Лиге с "Ростовом" (0:4) и "Спартаком" (0:3) он провел на скамейке запасных.

Ранее стало известно, что бывший звездный полузащитник футбольной сборной Португалии Нани завершил карьеру в возрасте 38 лет.

