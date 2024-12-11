Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
В решающем бою весовой категории свыше 92-х килограммов Оралбай сразился с представителем Китая Абудурешити Ремула.
Наш боксер без особых проблем расправился с оппонентом, выиграв у него со счетом 5:0. Теперь в копилке наград Айбека это второе "золото" азиатского чемпионата.
Два года назад в Аммане (Иордания) он также не имел себе равных.
В итоге капитан казахстанской сборной добыл для своих коллег четвертую медаль высшего достоинства на ЧА-2024.
А всего в активе наших боксеров за 11 декабря девять наград: четыре золотых и пять серебряных.
Чемпионами Азии стали Махмут Сабырхан (до 54 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг).
"Серебро" на Родину привезут Санжар Ташкенбая (до 48 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Абылайхан Жусупова (до 71 кг) и Диас Молжигитов (до 75 кг).
Накануне триумфальным выступлением в Чиангмае отметились представители женской сборной Казахстана.