Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
10 декабря член женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева (63 кг) стала победителем ЧА-2024 в Чиангмае (Таиланд). Она добыла вторую медаль высшей пробы для наших боксерш в финальный день, сообщает Zakon.kz.
В борьбе за титул Аида Абикеева сразилась с Лин Ха Тхи (Вьетнам) и выиграла у оппонентки единогласным решением судей.
Ранее в четвертьфинале этого турнира Абикеева переиграла узбечку Дильфузу Бекову, затем за выход в финал была сильнее Тхананей Сомнуек из Таиланда.
В ближайшие минуты в споре за "золото" ЧА-2024 выйдут на ринг еще три казахстанки:
- Наталья Богданова (70 кг) – Байсон Маникон (Таиланд);
- Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);
- Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).
Таким образом, на данный час у женской сборной Казахстана собралось две награды высшего достоинства.
Первое "золото" нынешнего азиатского первенства для Казахстана завоевала Виктория Графеева (60 кг).
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