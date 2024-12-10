Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу

10 декабря член женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева (63 кг) стала победителем ЧА-2024 в Чиангмае (Таиланд). Она добыла вторую медаль высшей пробы для наших боксерш в финальный день, сообщает Zakon.kz.

В борьбе за титул Аида Абикеева сразилась с Лин Ха Тхи (Вьетнам) и выиграла у оппонентки единогласным решением судей.

Ранее в четвертьфинале этого турнира Абикеева переиграла узбечку Дильфузу Бекову, затем за выход в финал была сильнее Тхананей Сомнуек из Таиланда.

В ближайшие минуты в споре за "золото" ЧА-2024 выйдут на ринг еще три казахстанки:

Наталья Богданова (70 кг) – Байсон Маникон (Таиланд);

Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);

Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Таким образом, на данный час у женской сборной Казахстана собралось две награды высшего достоинства.

Первое "золото" нынешнего азиатского первенства для Казахстана завоевала Виктория Графеева (60 кг).