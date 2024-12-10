Сможет ли "Аталанта" взять реванш у "Реала" за поражение в Суперкубке

10 декабря стартуют игры шестого тура Лиги чемпионов УЕФА, где центральным поединком, скорее всего, будет битва в Бергамо (Италия) между местной "Аталантой" и мадридским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Двум командам, и в первую очередь гостям необходимы ценные три очка, чтобы не упасть в зону вылета самого престижного клубного турнира Европы. После игр пятого тура "сливочные" сейчас располагаются на непривычной для себя 24-й позиции общей таблицы Лиги чемпионов (6 баллов).

"Аталанта" чувствует себя комфортно, находясь на пятой строчке лучших команд Европы с активом в 11 очков.

Фото: Instagram/realmadrid

Действующий победитель турнира на предварительной стадии уже потерпел три поражения и в случае неудачи в Бергамо может усложнить задачу выхода в плей-офф.

Тем более у подопечных Карло Анчелотти не простой соперник, а тот, кто хочет отомстить за недавний проигрыш в финале Суперкубка УЕФА.

"Соперник играет очень хорошо, у них сильный импульс и много энтузиазма, но мы полны решимости набрать очки и воспользоваться оставшимися матчами. Беллингем снова забил в предыдущей встрече, что очень важно для него и для нас. Он всегда вносит свой вклад, даже если не забивает. Полностью уверен в своей команде, в последнее время дела идут на поправку. Считаем этот матч одним из самых сложных за последнее время". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Что касается команды Джан Пьеро Гасперини, то хозяева поля сейчас находятся в фантастической форме. "Бергамо Кальчо" на днях выбралась на первое место в Серии А, одержав девятую победу подряд.

Из других поединков шестого тура ЛЧ можно отметить встречи "Ливерпуль" – "Жирона", ПСЖ – "Ред Булл Зальцбург", "Бавария" – "Шахтер" и "Байер" – "Интер".