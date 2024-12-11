Оразбек Асылкулов упустил победу в финале ЧА-2024 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В Чиангмае (Таиланд) 11 декабря продолжаются финальные битвы лучших боксеров Азии. В весовой категории до 57 кг за "золото" турнира сражался казахстанец Оразбек Асылкулов, но не смог переиграть своего соперника, сообщает Zakon.kz.
Противником Асылкулова на решающей стадии ЧА-2024 был узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов. Первый раунд остался за Оразбеком, но затем он отдал преимущество в оставшихся двух отрезках времени.
В итоге у нас второе поражение на финальной стадии континентального турнира. Ранее на старте огорчил своих болельщиков Санжар Ташкенбай.
Шанс принести Казахстану "золото" 11 декабря имеется еще у шестерых боксеров:
- 67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.
- 71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.
- 75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.
- 86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.
- 92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).
- +92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).
Ранее гимн нашей страны на ЧА-2024 уже прозвучал в честь Махмуда Сабырхана.
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