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Спорт

Оразбек Асылкулов упустил победу в финале ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 13:30 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В Чиангмае (Таиланд) 11 декабря продолжаются финальные битвы лучших боксеров Азии. В весовой категории до 57 кг за "золото" турнира сражался казахстанец Оразбек Асылкулов, но не смог переиграть своего соперника, сообщает Zakon.kz.

Противником Асылкулова на решающей стадии ЧА-2024 был узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов. Первый раунд остался за Оразбеком, но затем он отдал преимущество в оставшихся двух отрезках времени.

В итоге у нас второе поражение на финальной стадии континентального турнира. Ранее на старте огорчил своих болельщиков Санжар Ташкенбай.

Шанс принести Казахстану "золото" 11 декабря имеется еще у шестерых боксеров:

  • 67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.
  • 71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.
  • 75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.
  • 86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.
  • 92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).
  • +92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).

Ранее гимн нашей страны на ЧА-2024 уже прозвучал в честь Махмуда Сабырхана.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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