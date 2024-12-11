Салах упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы
Этот гол в исполнении египтянина позволяет ему по-прежнему стоять на вершине списка лучших бомбардиров среди топ-5 европейских чемпионатов.
Most goals + assists by Premier League players across all competitions this season:— Squawka (@Squawka) December 10, 2024
28 - Mohamed Salah
27
26
25
24
23
22
21
20
19 - Erling Haaland
18 - Bukayo Saka
17 - Cole Palmer
He's been directly involved in more goals than any other player in Europe's top five leagues… pic.twitter.com/XpoK6ievWr
На данный час в активе Салаха 28 очков, 16 голов и 12 ассистов после 22-х матчей текущего сезона.
Ближайшим преследователем Мохамеда в данном рейтинге является нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холанд, на счету которого 19 баллов.
Гол в ворота "Жироны" стал для Салаха 50-м за время выступления в Лиге чемпионов. Он сейчас находится на 11-м месте списка лучших бомбардиров в истории самого престижного клубного турнира Европы.
Между тем центральный поединок шестого тура Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и мадридским "Реалом" завершился в пользу испанцев со счетом 3:2.