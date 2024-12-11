Салах упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы

В ночь на 11 декабря лидер ФК "Ливерпуль" Мохамед Салах оформил свой 16-й гол в нынешнем сезоне. Вингер "красных" забил пенальти и принес победу над "Жироной" в рамках игр шестого тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Этот гол в исполнении египтянина позволяет ему по-прежнему стоять на вершине списка лучших бомбардиров среди топ-5 европейских чемпионатов.

Most goals + assists by Premier League players across all competitions this season:



28 - Mohamed Salah

27

26

25

24

23

22

21

20

19 - Erling Haaland

18 - Bukayo Saka

17 - Cole Palmer



He's been directly involved in more goals than any other player in Europe's top five leagues… pic.twitter.com/XpoK6ievWr — Squawka (@Squawka) December 10, 2024

На данный час в активе Салаха 28 очков, 16 голов и 12 ассистов после 22-х матчей текущего сезона.

Ближайшим преследователем Мохамеда в данном рейтинге является нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холанд, на счету которого 19 баллов.

Гол в ворота "Жироны" стал для Салаха 50-м за время выступления в Лиге чемпионов. Он сейчас находится на 11-м месте списка лучших бомбардиров в истории самого престижного клубного турнира Европы.

Между тем центральный поединок шестого тура Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и мадридским "Реалом" завершился в пользу испанцев со счетом 3:2.