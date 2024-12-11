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Спорт

Салах упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы

Футбол Лидер бомбардиров , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 11:50 Фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 11 декабря лидер ФК "Ливерпуль" Мохамед Салах оформил свой 16-й гол в нынешнем сезоне. Вингер "красных" забил пенальти и принес победу над "Жироной" в рамках игр шестого тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Этот гол в исполнении египтянина позволяет ему по-прежнему стоять на вершине списка лучших бомбардиров среди топ-5 европейских чемпионатов.

На данный час в активе Салаха 28 очков, 16 голов и 12 ассистов после 22-х матчей текущего сезона.

 

Ближайшим преследователем Мохамеда в данном рейтинге является нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холанд, на счету которого 19 баллов.

Гол в ворота "Жироны" стал для Салаха 50-м за время выступления в Лиге чемпионов. Он сейчас находится на 11-м месте списка лучших бомбардиров в истории самого престижного клубного турнира Европы.

Между тем центральный поединок шестого тура Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и мадридским "Реалом" завершился в пользу испанцев со счетом 3:2. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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