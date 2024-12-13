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Спорт

Абылайхан Жусупов стал чемпионом Азии из-за укуса узбекского боксера

Бокс Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 10:48 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Один из опытных и титулованных казахстанских боксеров Абылайхан Жусупов спустя время все-таки признан чемпионом Азии-2024 после скандала в финальном бою против представителя Узбекистана Хавасбека Асадуллаева, сообщает Zakon.kz.

Вся эта история произошла 11 декабря в Чиангмае (Таиланд), когда проходили финальные поединки азиатского чемпионата у мужчин.

В решающем бою в весовой категории до 71 кг честь страны защищал старожил казахстанской сборной Абылайхан Жусупов, в соперники которому достался Хавасбек Асадуллаев. Соотечественник уступил ему раздельным решением судей.

После финала Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала апелляцию, так как в одном из моментов Асадуллаев укусил нашего спортсмена в плечо. Следы от зубов, плюс видеоматериал были предоставлены судейской коллегии ЧА-2024, где также отмечено неквалифицированное отношение главного рефери из Сербии Джованы Угреновича.

После рассмотрения заявления казахстанской стороны IBA и ASBC, согласившись с нашими доводами, отдали победу Абылайхану Жусупову, а узбек временно отстранен от соревнований.

Тем самым казахстанская мужская сборная увеличила количество своих золотых медалей на ЧА-2024 до пяти.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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