Абылайхан Жусупов стал чемпионом Азии из-за укуса узбекского боксера
Вся эта история произошла 11 декабря в Чиангмае (Таиланд), когда проходили финальные поединки азиатского чемпионата у мужчин.
В решающем бою в весовой категории до 71 кг честь страны защищал старожил казахстанской сборной Абылайхан Жусупов, в соперники которому достался Хавасбек Асадуллаев. Соотечественник уступил ему раздельным решением судей.
После финала Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала апелляцию, так как в одном из моментов Асадуллаев укусил нашего спортсмена в плечо. Следы от зубов, плюс видеоматериал были предоставлены судейской коллегии ЧА-2024, где также отмечено неквалифицированное отношение главного рефери из Сербии Джованы Угреновича.
После рассмотрения заявления казахстанской стороны IBA и ASBC, согласившись с нашими доводами, отдали победу Абылайхану Жусупову, а узбек временно отстранен от соревнований.
Тем самым казахстанская мужская сборная увеличила количество своих золотых медалей на ЧА-2024 до пяти.