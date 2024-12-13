Дубль Хейлунда позволил ему войти в список бомбардиров Лиги Европы

Датский футболист "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд забил пять голов в четырех последних матчах за свой клуб. В данный час нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы УЕФА наряду еще с двумя игроками, сообщает Zakon.kz.

Два последних гола датского форварда принесли победу "красным дьяволам" в гостевом противостоянии с "Викторией Пльзень" (2:1) в рамках шестого тура общего этапа Лиги Европы.

Сначала Маркус сравнял счет во встрече с чешским коллективом, а затем за две минуты до финального свистка вырвал победу для "манкунианцев".

В итоге Хейлунд по сумме шести матчей Лиги Европы пять раз поразил ворота соперников. В списке лучших снайперов турнира он делит первое место с Барнабашем Варгой ("Ференцварош") и Юнусом Акгюном ("Галатасарай").

Что касается "Манчестер Юнайтед", то команда Рубена Аморима после успеха над чешской дружиной поднялась на седьмое место в общей таблице Лиги Европы, набрав 12 баллов.

15 декабря их ждет дерби в гостях против "Манчестер Сити" в ходе игр 16-го тура Английской Премьер-лиги.