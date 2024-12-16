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Спорт

Карагандинец во второй раз стал чемпионом Азии по ММА

ММА, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 07:47 Фото: Instagram/zheltov.mma09
Молодой боец ММА Егор Желтов в Бахрейне во второй раз завоевал титул чемпиона Азии, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке карагандинец одержал победу над бойцом из Таджикистана. 15 декабря радостным известием поделился на своей странице в Instagram тренер дважды чемпиона Азии Дмитрий Ермолаев.

Также в первенстве континента в королевстве Бахрейн приняла участие юниорская сборная Казахстана. В возрастной группе 16-17 лет сборная страны заняла первое общекомандное место следующими показателями:

  • в весовой категории 52,2 кг Тимур Ибраев из Костанайской области занял второе место;
  • в категории 56,7 кг у Егора Желтова первое место, а Чингизхан Джанаралиев из Улытауской области –третье;
  • в категории 61,2 кг Кирилл Червонюк из Костанайской области на третьем месте;
  • в категории 65,8 кг Эмиль Мирзоев из Алматы на первом месте, Баглан Жалгас из Актюбинской области на третьем;
  • в категории 70,3 кг Парвиз Агаев из Алматы занял третье место, а Муслим Сосланов из Астаны – первое;
  • в категории 83,9 кг Чингиз Нурахметов из Костанайской области занял первое место;
  • в категории 120,2 кг Радомир Морозов из Костанайской области занял первое место, а Нурсултан Серикулы из Алматы на втором месте.

Среди девушек призерами стали Салихат Жолтай из Жамбылской области, Мия Горадзе из Астаны, Аида Аблаева из Павлодара и Камилла Ким из Алматы.

Недавно Султан Заурбек защитил чемпионский пояс WBA Continental, а фигурист Михаил Шайдоров не удержался в тройке финала Гран-при во Франции. Также с участием казахстанской команды прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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