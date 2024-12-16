#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
522.49
547.88
5.06
Спорт

"Атлетико" одержал 11-ю победу кряду и сравнялся с "Барселоной" в таблице Ла Лиги

Футбол 11 Победа, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 12:52 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Мадридский футбольный клуб "Атлетико" догнал "Барселону" в турнирной таблице испанского первенства, у обеих команд по 38 очков. "Блауграна" опережает "матрасников" за счет лучшей разницы голов, сообщает Zakon.kz.

15 декабря "Атлетико" обыграл "Хетафе" – 1:0, в ходе игр 17-го тура Ла Лиги. Эта победа стала 11-й подряд для подопечных Диего Симеоне, они набрали 38 очков и поднялись на второе место таблицы испанского чемпионата.

В этой успешной серии мадридская команда забила в ворота соперников 31 гол.

В свою очередь "Барселона" у себя дома проиграла "Леганесу" (0:1). Несмотря на эту неудачу команда Ханса-Дитера Флика все еще остается на первом месте таблицы Ла Лиги.

"Сине-гранатовые" опережают "Атлетико" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьей строчке после 17-го тура идет – "Реал" (37 очков).

Королевский коллектив днем ранее упустил победу в поединке с "Райо Вальекано" (3:3) и потерял шанс возглавить таблицу испанского первенства.

21 декабря "Атлетико" встретится с "Барселоной" в 18-м туре Ла Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Черчесов высказался о предстоящих выборах президента КФФ
Спорт
13:41, Сегодня
Черчесов высказался о предстоящих выборах президента КФФ
"Манчестер Юнайтед" за две минуты вырвал победу у "Сити"
Спорт
12:00, Сегодня
"Манчестер Юнайтед" за две минуты вырвал победу у "Сити"
Карагандинец во второй раз стал чемпионом Азии по ММА
Спорт
07:47, Сегодня
Карагандинец во второй раз стал чемпионом Азии по ММА
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: