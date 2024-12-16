"Атлетико" одержал 11-ю победу кряду и сравнялся с "Барселоной" в таблице Ла Лиги
15 декабря "Атлетико" обыграл "Хетафе" – 1:0, в ходе игр 17-го тура Ла Лиги. Эта победа стала 11-й подряд для подопечных Диего Симеоне, они набрали 38 очков и поднялись на второе место таблицы испанского чемпионата.
В этой успешной серии мадридская команда забила в ворота соперников 31 гол.
В свою очередь "Барселона" у себя дома проиграла "Леганесу" (0:1). Несмотря на эту неудачу команда Ханса-Дитера Флика все еще остается на первом месте таблицы Ла Лиги.
"Сине-гранатовые" опережают "Атлетико" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьей строчке после 17-го тура идет – "Реал" (37 очков).
Королевский коллектив днем ранее упустил победу в поединке с "Райо Вальекано" (3:3) и потерял шанс возглавить таблицу испанского первенства.
21 декабря "Атлетико" встретится с "Барселоной" в 18-м туре Ла Лиги.