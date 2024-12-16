"Атлетико" одержал 11-ю победу кряду и сравнялся с "Барселоной" в таблице Ла Лиги

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" догнал "Барселону" в турнирной таблице испанского первенства, у обеих команд по 38 очков. "Блауграна" опережает "матрасников" за счет лучшей разницы голов, сообщает Zakon.kz.

15 декабря "Атлетико" обыграл "Хетафе" – 1:0, в ходе игр 17-го тура Ла Лиги. Эта победа стала 11-й подряд для подопечных Диего Симеоне, они набрали 38 очков и поднялись на второе место таблицы испанского чемпионата.

В этой успешной серии мадридская команда забила в ворота соперников 31 гол.

В свою очередь "Барселона" у себя дома проиграла "Леганесу" (0:1). Несмотря на эту неудачу команда Ханса-Дитера Флика все еще остается на первом месте таблицы Ла Лиги.

"Сине-гранатовые" опережают "Атлетико" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьей строчке после 17-го тура идет – "Реал" (37 очков).

Королевский коллектив днем ранее упустил победу в поединке с "Райо Вальекано" (3:3) и потерял шанс возглавить таблицу испанского первенства.

21 декабря "Атлетико" встретится с "Барселоной" в 18-м туре Ла Лиги.