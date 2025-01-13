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Спорт

"Атлетико" с рекордным достижением выиграл первый круг Ла Лиги

Футбол Победа Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 09:29 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Мадридский футбольный клуб "Атлетико" стал победителем первого круга испанского первенства в девятый раз за свою историю. "Матрасники" опередили "Реал" на одно очко, а "Барселону" – на шесть, сообщает Zakon.kz.

Вечером 12 января команда Диего Симеоне на домашней арене переиграла "Осасуну" со счетом 1:0 в рамках игр 19-го тура Ла Лиги. 

Данная победа стала для "Атлетико" 14-й подряд во всех турнирах, что является новым клубным рекордом. 

Прежний рекорд команды из Мадрида в 13 успешных матчей был установлен в 2012 году. К этой минуте "Атлетико" единолично стоит на вершине таблицы испанского чемпионата, набрав 44 очка. 

Далее следуют "Реал" (43) и "Барселона" (38).

Главные преследователи команды Симеоне минувшей ночью разыграли Суперкубок Испании.

Очередное "Эль-класико", которое прошло в Джидде (Саудовская Аравия), закончилось уверенной победой "блауграны" – 5:2. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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