"Атлетико" с рекордным достижением выиграл первый круг Ла Лиги
Фото: Instagram/atleticodemadrid
Мадридский футбольный клуб "Атлетико" стал победителем первого круга испанского первенства в девятый раз за свою историю. "Матрасники" опередили "Реал" на одно очко, а "Барселону" – на шесть, сообщает Zakon.kz.
Вечером 12 января команда Диего Симеоне на домашней арене переиграла "Осасуну" со счетом 1:0 в рамках игр 19-го тура Ла Лиги.
Данная победа стала для "Атлетико" 14-й подряд во всех турнирах, что является новым клубным рекордом.
Прежний рекорд команды из Мадрида в 13 успешных матчей был установлен в 2012 году. К этой минуте "Атлетико" единолично стоит на вершине таблицы испанского чемпионата, набрав 44 очка.
Далее следуют "Реал" (43) и "Барселона" (38).
Главные преследователи команды Симеоне минувшей ночью разыграли Суперкубок Испании.
Очередное "Эль-класико", которое прошло в Джидде (Саудовская Аравия), закончилось уверенной победой "блауграны" – 5:2.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript