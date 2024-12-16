На арене мирового плавания появился 18-летний звездный чемпион из России

18-летний россиянин Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей на мировом первенстве по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Талантливый российский пловец увозит из Будапешта пять золотых наград, две из которых в личных состязаниях и три в разных эстафетах, передает World Aquatics.

18-летний спортсмен выиграл ЧМ-2024 на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также был лучшим в составе российской команды: в смешанной комбинированной эстафете 4x50 метров, смешанной комбинированной эстафете 4x100 метров и мужской комбинированной эстафете 4x100 метров.

Помимо ценных медалей Мирон Лифинцев стал автором юниорского мирового рекорда на дистанции 100 метров на спине.

На прошедшем мировом первенстве был зафиксирован ряд мировых рекордов, шесть из которых было установлено в первый же день соревнований.

В плавательном бассейне Будапешта также отличились представители сборной Казахстана.