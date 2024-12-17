"Интер" разгромил "Лацио" и подобрался к "Аталанте" в таблице Серии А
После этой гостевой победы команда Симоне Индзаги набрала 34 очка и находится на третьей строчке турнирной таблицы Серии А.
Стоит отметить, что "Интернационале" имеет еще одну игру в запасе и при положительном его исходе вскоре может догнать "Аталанту", которая сейчас возглавляет список лучших клубов Италии с багажом в 37 баллов.
Авторами забитых мячей во встрече "Лацио" – "Интер" стали Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Думфрис, Карлос Аугусто и Маркус Тюрам.
После игр 16-го тура итальянского чемпионата на второй позиции размещается "Наполи" (35 очков).
Если "Аталанта" ныне единолично возглавляет Серию А, то в Ла Лиге образовалось двоевластие. Благодаря поражению "Барселоны" в 17-м туре испанской Примеры, ее догнал "Атлетико", одержавший 11-ю победу кряду.