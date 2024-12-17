"Реал" прибыл в Катар и нацелен забрать Межконтинентальный Кубок

18 декабря на знаменитой катарской футбольной арене "Лусаил" состоится финал возрожденного Межконтинентального кубка с участием победителя Лиги чемпионов УЕФА "Реала" и мексиканской дружины "Пачука", сообщает Zakon.kz.

Королевский клуб прилетел в аэропорт Дохи в ночь на 17 декабря и к этому часу объявил список игроков, которые выйдут на поле, чтобы в четвертый раз в своей истории забрать Межконтинентальный кубок.

В заявку футболистов "Реала" вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Фран Гонсалес.

Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио и Лоренсо Агуадо.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и Дани Себальос.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Виктор Муньос.

Лайнер с игроками "сливочных" прибыл в Катар с некоторыми проблемами. Из-за технической поломки на судне был перенесен вылет, а чуть позже вовсе сменили самолет.

Команда Карло Анчелотти сыграет против "Пачуки" на стадионе, который принимал финал ЧМ-2022.

Мадридский коллектив перед поездкой в Доху упустил возможность возглавить турнирную таблицу Ла Лиги, сыграв вничью с "Райо Вальекано" – 3:3.

"Реал" за свою историю три раза выигрывал Межконтинентальный кубок (1960, 1998 и 2002 годы).