#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.49
547.88
5.06
Спорт

"Реал" прибыл в Катар и нацелен забрать Межконтинентальный Кубок

Футбол Финал МЖК, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:58 Фото: Instagram/realmadrid
18 декабря на знаменитой катарской футбольной арене "Лусаил" состоится финал возрожденного Межконтинентального кубка с участием победителя Лиги чемпионов УЕФА "Реала" и мексиканской дружины "Пачука", сообщает Zakon.kz.

Королевский клуб прилетел в аэропорт Дохи в ночь на 17 декабря и к этому часу объявил список игроков, которые выйдут на поле, чтобы в четвертый раз в своей истории забрать Межконтинентальный кубок.   

В заявку футболистов "Реала" вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Фран Гонсалес.

Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио и Лоренсо Агуадо.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и Дани Себальос.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Виктор Муньос.

Лайнер с игроками "сливочных" прибыл в Катар с некоторыми проблемами. Из-за технической поломки на судне был перенесен вылет, а чуть позже вовсе сменили самолет.

Команда Карло Анчелотти сыграет против "Пачуки" на стадионе, который принимал финал ЧМ-2022.

Мадридский коллектив перед поездкой в Доху упустил возможность возглавить турнирную таблицу Ла Лиги, сыграв вничью с "Райо Вальекано" – 3:3.

"Реал" за свою историю три раза выигрывал Межконтинентальный кубок (1960, 1998 и 2002 годы). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Главная звезда "Байера" Виртц отказал топам и остается на Родине
Спорт
11:36, Сегодня
Главная звезда "Байера" Виртц отказал топам и остается на Родине
Самая красивая боксерша Казахстана рассказала, как изменилась ее жизнь после титула чемпионки мира
Спорт
11:10, Сегодня
Самая красивая боксерша Казахстана рассказала, как изменилась ее жизнь после титула чемпионки мира
"Интер" разгромил "Лацио" и подобрался к "Аталанте" в таблице Серии А
Спорт
10:39, Сегодня
"Интер" разгромил "Лацио" и подобрался к "Аталанте" в таблице Серии А
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: