"Реал" прибыл в Катар и нацелен забрать Межконтинентальный Кубок
Королевский клуб прилетел в аэропорт Дохи в ночь на 17 декабря и к этому часу объявил список игроков, которые выйдут на поле, чтобы в четвертый раз в своей истории забрать Межконтинентальный кубок.
В заявку футболистов "Реала" вошли:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Фран Гонсалес.
Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио и Лоренсо Агуадо.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и Дани Себальос.
Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Виктор Муньос.
Лайнер с игроками "сливочных" прибыл в Катар с некоторыми проблемами. Из-за технической поломки на судне был перенесен вылет, а чуть позже вовсе сменили самолет.
Команда Карло Анчелотти сыграет против "Пачуки" на стадионе, который принимал финал ЧМ-2022.
Мадридский коллектив перед поездкой в Доху упустил возможность возглавить турнирную таблицу Ла Лиги, сыграв вничью с "Райо Вальекано" – 3:3.
"Реал" за свою историю три раза выигрывал Межконтинентальный кубок (1960, 1998 и 2002 годы).