"Пачука" в битве с "Реалом" хочет забрать Межконтинентальный кубок

18 декабря на стадионе "Лусаил" (Катар) состоится финальный матч Межконтинентального кубка-2024, где встретятся мадридский "Реал" и мексиканская "Пачука", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого матча лидер "Пачуки" Хосе Саломон Рондон высказал надежду на победу своей команды в противостоянии с самым титулованным клубом планеты.

"Завоевали два титула за четыре дня и теперь хотим забрать третий – у "Реала". Очень счастлив и горжусь, что являюсь частью этого удивительного клуба и испытываю все это. Невозможно описать словами, чего мы достигли. Приехали в Катар с целью провести отличный турнир и хорошо завершить год, который принес нам так много радости. Прибыли сюда, как чемпионы КОНКАКАФ и уезжаем, как чемпионы Америки. Предстоит по-настоящему тяжелый матч, мы подходим к нему с большим энтузиазмом. Я уже добился многого, нас ждет "Реал", это большая мотивация. Искренне надеюсь, что сможем завершить сезон победой". Футболист "Пачуки" Хосе Саломон Рондон

В четвертьфинале Межконтинентального кубка мексиканский коллектив разгромил бразильский "Ботафого" – 3:0, а в полуфинале обыграл египетский "Аль-Ахли" (0:0, 6:5 по пенальти).

"Это одно из самых важных событий, постараемся выиграть. Победа "Пачуки" над "Ботафого" стала неожиданностью, они показали себя очень сильной командой. Решающие матчи всегда разные, иногда стиль игры соперника полностью противоположен европейскому футболу. Отличается интенсивность, иногда соперник сильнее физически, отличается тактика, поэтому играть в таких матчах всегда приятно. Думаю, что будет отличный финал. Для клуба очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, потому что у нас много болельщиков по всему миру, и они ждут этот трофей". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

В свою очередь королевский клуб начинает свой путь в этом турнире сразу с финала.

Межконтинентальный кубок проводится под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

В предстоящем финале может принять участие одна из главных звезд "сливочных" – Килиан Мбаппе, который после травмы прилетел в составе своей команды.

