#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Спорт

"Пачука" в битве с "Реалом" хочет забрать Межконтинентальный кубок

Футбол Финал МЖК, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 15:15 Фото: Instagram/tuzosfc
18 декабря на стадионе "Лусаил" (Катар) состоится финальный матч Межконтинентального кубка-2024, где встретятся мадридский "Реал" и мексиканская "Пачука", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого матча лидер "Пачуки" Хосе Саломон Рондон высказал надежду на победу своей команды в противостоянии с самым титулованным клубом планеты.

"Завоевали два титула за четыре дня и теперь хотим забрать третий – у "Реала". Очень счастлив и горжусь, что являюсь частью этого удивительного клуба и испытываю все это. Невозможно описать словами, чего мы достигли. Приехали в Катар с целью провести отличный турнир и хорошо завершить год, который принес нам так много радости. Прибыли сюда, как чемпионы КОНКАКАФ и уезжаем, как чемпионы Америки. Предстоит по-настоящему тяжелый матч, мы подходим к нему с большим энтузиазмом. Я уже добился многого, нас ждет "Реал", это большая мотивация. Искренне надеюсь, что сможем завершить сезон победой".Футболист "Пачуки" Хосе Саломон Рондон

В четвертьфинале Межконтинентального кубка мексиканский коллектив разгромил бразильский "Ботафого" – 3:0, а в полуфинале обыграл египетский "Аль-Ахли" (0:0, 6:5 по пенальти).

"Это одно из самых важных событий, постараемся выиграть. Победа "Пачуки" над "Ботафого" стала неожиданностью, они показали себя очень сильной командой. Решающие матчи всегда разные, иногда стиль игры соперника полностью противоположен европейскому футболу. Отличается интенсивность, иногда соперник сильнее физически, отличается тактика, поэтому играть в таких матчах всегда приятно. Думаю, что будет отличный финал. Для клуба очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, потому что у нас много болельщиков по всему миру, и они ждут этот трофей".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

В свою очередь королевский клуб начинает свой путь в этом турнире сразу с финала.

Межконтинентальный кубок проводится под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

В предстоящем финале может принять участие одна из главных звезд "сливочных" – Килиан Мбаппе, который после травмы прилетел в составе своей команды.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан упустил победу над Арменией в отборе на Евро-2026 по футзалу
Спорт
21:09, Сегодня
Казахстан упустил победу над Арменией в отборе на Евро-2026 по футзалу
Украинского футболиста "Челси" проверили на детекторе лжи
Спорт
17:53, Сегодня
Украинского футболиста "Челси" проверили на детекторе лжи
Кто проголосовал от Казахстана в премии FIFA The Best-2024
Спорт
17:05, Сегодня
Кто проголосовал от Казахстана в премии FIFA The Best-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: