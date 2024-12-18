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Спорт

Роналдо сделал официальное заявление

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 06:16 Фото: Instagram/ronaldo
Легендарный нападающий Роналдо обратился к спортивной общественности, сообщает Zakon.kz.

16 декабря на своей странице в Instagram он объявил о намерении баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола. По словам двукратного чемпиона мира, он намерен восстановить престиж бразильского футбола.

"У меня есть сотни мотивов, но самый главный – вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами".Роналдо

Выборы на пост президента CBF пройдут не позднее марта 2026 года.

А футбольные эксперты и фанаты прощаются с играми Лиги чемпионов УЕФА в этом году. Ближайшие матчи запланированы на 21 января 2025 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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