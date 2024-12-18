Кто из футболистов дольше всего находился на поле в 2024 году
Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал выступления футболистов из 66 лиг мира как на клубном уровне, так и на уровне сборных.
И вот по этим показателям французский защитник "блауграны" оказался на первом месте по сыгранным минутам. Этот расчет проведен по состоянию на 15 декабря 2024 года.
Фото: Instagram/jkeey4
В итоге Кунде за 69 матчей провел на поле 5872 минуты, за ним идет Джон Арьяс ("Флуминенсе") – 5599 минут за 67 игр.
Призовую тройку замыкает Федерико Вальверде ("Реал") – 5573 минуты и 66 матчей.
Здесь можно отметить, что уругвайский хавбек королевского клуба уже через считаные часы может прыгнуть на второе место рейтинга.
Его команда будет играть в финале Межконтинентального кубка, а лидер сборной Уругвая включен в состав "сливочных".