Кто из футболистов дольше всего находился на поле в 2024 году

Защитник испанской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде отыграл 5872 минуты за уходящий 2024 год. Эта цифра самая большая среди игроков ведущих футбольных чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал выступления футболистов из 66 лиг мира как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

И вот по этим показателям французский защитник "блауграны" оказался на первом месте по сыгранным минутам. Этот расчет проведен по состоянию на 15 декабря 2024 года.

Фото: Instagram/jkeey4

В итоге Кунде за 69 матчей провел на поле 5872 минуты, за ним идет Джон Арьяс ("Флуминенсе") – 5599 минут за 67 игр.

Призовую тройку замыкает Федерико Вальверде ("Реал") – 5573 минуты и 66 матчей.

Здесь можно отметить, что уругвайский хавбек королевского клуба уже через считаные часы может прыгнуть на второе место рейтинга.

Его команда будет играть в финале Межконтинентального кубка, а лидер сборной Уругвая включен в состав "сливочных".