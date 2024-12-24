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Спорт

Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером 2024 года на уровне сборных

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:42 Фото: Instagram/sefutbol
Главный тренер испанской футбольной дружины Луис де ла Фуэнте объявлен лучшим наставником сборных в уходящем 2024-м году. 63-летний специалист нынешним летом привел "красную фурию" к победе на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Высокую оценку рулевому испанской сборной присудила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS), которая поставила тренера-победителя чемпионата Европы 2024 года на первую строчку рейтинга.

В соперничестве с другими конкурентами, Луис де ла Фуэнте набрал 274 балла. 

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:42

Фото: Instagram/afaseleccion

На второй позиции рейтинга лучших наставников сборных находится рулевой действующих чемпионов мира из Аргентины – Лионель Скалони (148).

Француз Дидье Дешам (35) расположился в призовой тройке.

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:42

Фото: Instagram/equipedefrance

Всего в топ-10 лучших специалистов мира вошли: Гарет Саутгейт (Англия), Эмерс Фаэ (Кот-д′Ивуар), Юлиан Нагельсманн (Германия), Нестор Лоренсо (Колумбия), Винченцо Монтелла (Турция), Вилли Саньоль (Грузия) и Марсело Бьелса (Уругвай).

Если на мировой арене известные наставники удостаиваются заслуженных наград, то в нашей стране известный в прошлом казахстанский футболист Самат Смаков впервые получил должность главного тренера. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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