Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером 2024 года на уровне сборных
Высокую оценку рулевому испанской сборной присудила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS), которая поставила тренера-победителя чемпионата Европы 2024 года на первую строчку рейтинга.
В соперничестве с другими конкурентами, Луис де ла Фуэнте набрал 274 балла.
Фото: Instagram/afaseleccion
На второй позиции рейтинга лучших наставников сборных находится рулевой действующих чемпионов мира из Аргентины – Лионель Скалони (148).
Француз Дидье Дешам (35) расположился в призовой тройке.
Фото: Instagram/equipedefrance
Всего в топ-10 лучших специалистов мира вошли: Гарет Саутгейт (Англия), Эмерс Фаэ (Кот-д′Ивуар), Юлиан Нагельсманн (Германия), Нестор Лоренсо (Колумбия), Винченцо Монтелла (Турция), Вилли Саньоль (Грузия) и Марсело Бьелса (Уругвай).
Если на мировой арене известные наставники удостаиваются заслуженных наград, то в нашей стране известный в прошлом казахстанский футболист Самат Смаков впервые получил должность главного тренера.