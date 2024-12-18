Украинского футболиста "Челси" проверили на детекторе лжи
Фото: Instagram/mmudryk10
Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик прошел полиграф в Лондоне после начала допингового дела против него. По предварительным данным, он отрицает применение запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.
Как уже стало известно на днях, игрок "аристократов" сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола.
К этому часу игрок сборной Украины прошел проверку на полиграфе, где высказался, что не причастен к попаданию запрещенного вещества в его организм.
Поддержали слова Мудрика также полиграфисты, которые утверждают, что футболист с высокой вероятностью дал правдивые ответы.
В последнее время в допинговые скандалы попадает очень много известных спортсменов, среди которых и немало представителей Казахстана.
Один из них, файтер ММА Расул Хатаев, только что получил трехгодичную дисквалификацию.
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