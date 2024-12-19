"Реал" триумфально выиграл Межконтинентальный кубок
На 37-й минуте первым отличился Килиан Мбаппе, а после перерыва преимущество испанского клуба развили Родриго и Винисиус Жуниор с пенальти на 53-й и 84-й минутах, соответственно. Команды прежде не встречались.
✨ @ViniJr ✨#WorldCham9ions pic.twitter.com/vznU8r88CN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2024
За историю своего существования "Реал" трижды выигрывал Межконтинентальный кубок в 1960, 1998, 2002 годах.
🤍 EQUIPO 🤍#WorldCham9ions pic.twitter.com/SfIxi8DN8R— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2024
Межконтинентальный кубок проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА (ранее – Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес.
Ежегодно разыгрывался с 1960 года.
Ранее сообщалось, что "Пачука" в битве с "Реалом" собиралась забрать Межконтинентальный кубок.