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Спорт

"Реал" триумфально выиграл Межконтинентальный кубок

&quot;Реал&quot; треумфально выиграл Межконтинентальный кубок, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 07:26 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" разгромил мексиканскую "Пачуку" в финале Межконтинентального кубка, проходившего в катарском Лусаиле. "Сливочные" победили со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

На 37-й минуте первым отличился Килиан Мбаппе, а после перерыва преимущество испанского клуба развили Родриго и Винисиус Жуниор с пенальти на 53-й и 84-й минутах, соответственно. Команды прежде не встречались.

За историю своего существования "Реал" трижды выигрывал Межконтинентальный кубок в 1960, 1998, 2002 годах.

Межконтинентальный кубок проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА (ранее – Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес.

Ежегодно разыгрывался с 1960 года.

Ранее сообщалось, что "Пачука" в битве с "Реалом" собиралась забрать Межконтинентальный кубок.

Аксинья Титова
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