"Реал" выиграл подряд третий матч в Ла Лиге под руководством Моуринью

Накануне вечером мадридский "Реал" на домашней арене разгромил "Малагу" со счетом 4:0 в рамках третьего тура испанского футбольного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

"Сливочные" повели в счете на 19-й минуте, когда отличился Джуд Беллингем. Спустя мгновение после удара все того же англичанина игрок "Малаги" Альфонсо Эрреро отправил мяч в собственные ворота. Еще до перерыва Килиан Мбаппе сделал счет разгромным – 3:0.

На исходе второго тайма Арда Гюлер поставил окончательную точку в этом матче – 4:0.

В итоге "Реал" выиграл три из трех стартовых матчей в Ла Лиге после возвращения Жозе Моуринью. На данный момент подопечные португальского наставника вернули себе первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Здесь стоит заметить, что прежний лидер – "Барселона" – еще не сыграл свой поединок третьего тура против "Райо Вальекано".

Если королевский коллектив добился третьей победы подряд, то чемпион Бундеслиги – "Бавария" – только начал новый сезон.