Как сыграли "Астана" и АПОЭЛ в Лиге конференций

20 декабря на стадионе "Нео ГСП" в Никосии стали известны результаты матча шестого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с участием местного АПОЭЛ и "Астаны", сообщает Zakon.kz.

У "Астаны" это был последний шанс для выхода в плей-офф Лиги конференций. Столичные игроки перед началом матча преподнесли соперникам традиционный сувенир – "Казахстанский" шоколад.

И под рев и приветствие полного стадиона вышли на поле.

При этом первый тайм не принес желаемых результатов ни одной из команд. Статистика владения мячем в первом тайме выглядит следующим образом:

Фото: uefa

Соперники завершали матч в меньшинстве. У гостей красную карточку получил белорусский полузащитник Макс Эбонг, у хозяев – кипрский хавбек Яннис Сациас. Матч завершился со счетом 1:1.

Фото: Telegram/qazsport

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