У "Астаны" остался последний шанс для выхода в плей-офф Лиги конференций
Перед этой игрой хозяева поля уже гарантировали себе место в стыковом раунде Лиги конференций, а если победят "Астану", то могут ворваться в список лучшей восьмерки и спокойно готовиться к весенней стадии плей-офф.
Что касается шансов столичного коллектива, то они должны обыграть киприотов в гостях и ждать потери очков у конкурентов, которые стоят выше нас по турнирной таблице.
"Астана" и АПОЕЛ до этого встречались шесть раз, три победы за казахстанской командой и два раза удача была на стороне соперника, плюс одна ничья.
К началу шестого тура Лиги конференций кипрская дружина располагается на 10-ой строчке таблицы, с активом в 10 очков. Подопечные Григория Бабаяна идут на 28-ой позиции (4 балла).
12 декабря в последней домашней игре нынешнего сезона "Астана" проиграла "Челси" со счетом 1:3. Точно такой же победный результат зафиксировала команда Жозе Домингеша, которая в гостях переиграла армянский "Ноа".