У "Астаны" остался последний шанс для выхода в плей-офф Лиги конференций

Вечером 20 декабря пройдут матчи заключительного шестого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где за одну из путевок на стыковые игры будет сражаться "Астана", которая померится силами на выезде с АПОЭЛ-ем из Кипра, сообщает Zakon.kz.

Перед этой игрой хозяева поля уже гарантировали себе место в стыковом раунде Лиги конференций, а если победят "Астану", то могут ворваться в список лучшей восьмерки и спокойно готовиться к весенней стадии плей-офф.

Что касается шансов столичного коллектива, то они должны обыграть киприотов в гостях и ждать потери очков у конкурентов, которые стоят выше нас по турнирной таблице.

"Астана" и АПОЕЛ до этого встречались шесть раз, три победы за казахстанской командой и два раза удача была на стороне соперника, плюс одна ничья.

К началу шестого тура Лиги конференций кипрская дружина располагается на 10-ой строчке таблицы, с активом в 10 очков. Подопечные Григория Бабаяна идут на 28-ой позиции (4 балла).

12 декабря в последней домашней игре нынешнего сезона "Астана" проиграла "Челси" со счетом 1:3. Точно такой же победный результат зафиксировала команда Жозе Домингеша, которая в гостях переиграла армянский "Ноа".