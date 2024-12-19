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Спорт

У "Астаны" остался последний шанс для выхода в плей-офф Лиги конференций

Футбол Матч ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 14:49 Фото: Instagram/fca.astana
Вечером 20 декабря пройдут матчи заключительного шестого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где за одну из путевок на стыковые игры будет сражаться "Астана", которая померится силами на выезде с АПОЭЛ-ем из Кипра, сообщает Zakon.kz.

Перед этой игрой хозяева поля уже гарантировали себе место в стыковом раунде Лиги конференций, а если победят "Астану", то могут ворваться в список лучшей восьмерки и спокойно готовиться к весенней стадии плей-офф.

Что касается шансов столичного коллектива, то они должны обыграть киприотов в гостях и ждать потери очков у конкурентов, которые стоят выше нас по турнирной таблице.

"Астана" и АПОЕЛ до этого встречались шесть раз, три победы за казахстанской командой и два раза удача была на стороне соперника, плюс одна ничья.

К началу шестого тура Лиги конференций кипрская дружина располагается на 10-ой строчке таблицы, с активом в 10 очков. Подопечные Григория Бабаяна идут на 28-ой позиции (4 балла).

12 декабря в последней домашней игре нынешнего сезона "Астана" проиграла "Челси" со счетом 1:3. Точно такой же победный результат зафиксировала команда Жозе Домингеша, которая в гостях переиграла армянский "Ноа".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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