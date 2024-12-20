Известный казахстанский футболист впервые получил должность главного тренера

Рекордсмен сборной Казахстана по футболу Самат Смаков приглашен на должность главного тренера клуба "Жетысу" из Талдыкоргана. Он пришел на замену другому экс-игроку казахстанской дружины Кайрату Нурдаулетову, сообщает Zakon.kz.

46-летний Самат Смаков является рекордсменом по количеству сыгранных игр (76) в майке сборной Казахстана.

За профессиональную карьеру он становился 6-кратным чемпионом страны и четыре раза признавался лучшим футболистом республики.

В разные годы Смаков защищал честь таких клубов, как: "Ордабасы", "Актобе", "Иртыш", "Кайрат", "Ризеспор" (Турция), "Елимай", "Женис" и "Ростсельмаш" (Россия).

Тренерскую деятельность он начал три года назад в "Ордабасы" в качестве помощника. Затем один сезон поработал в "Семее" и теперь получил пост главного наставника в "Жетысу".

Последним местом работы Самата Смакова была "Астана", где он трудился в качестве директора. Столичная дружина в свою очередь в ночь на 20 декабря сыграла вничью с кипрском АПОЕЛ-м (1:1) и вылетела из Лиги конференций УЕФА.