Известный казахстанский футболист впервые получил должность главного тренера
46-летний Самат Смаков является рекордсменом по количеству сыгранных игр (76) в майке сборной Казахстана.
За профессиональную карьеру он становился 6-кратным чемпионом страны и четыре раза признавался лучшим футболистом республики.
В разные годы Смаков защищал честь таких клубов, как: "Ордабасы", "Актобе", "Иртыш", "Кайрат", "Ризеспор" (Турция), "Елимай", "Женис" и "Ростсельмаш" (Россия).
Тренерскую деятельность он начал три года назад в "Ордабасы" в качестве помощника. Затем один сезон поработал в "Семее" и теперь получил пост главного наставника в "Жетысу".
Последним местом работы Самата Смакова была "Астана", где он трудился в качестве директора. Столичная дружина в свою очередь в ночь на 20 декабря сыграла вничью с кипрском АПОЕЛ-м (1:1) и вылетела из Лиги конференций УЕФА.