Гиу после дубля в ворота "Астаны" оформил первый хет-трик в карьере
18-летний испанец забил все эти пять мячей в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА.
HT: Chelsea 4 Shamrock 1. Guiu with a first senior career hat-trick. Dewsbury-Hall also on the scoresheet. Shamrock briefly level with a memorable Poom equaliser for their fans, but #CFC go in at the break with a comfortable lead. 24 #UECL goals for Chelsea in six games.🔵🟢— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 19, 2024
Талантливый форвард в поединке с ирландским коллективом отметился на "Стэмфорд Бридж", когда табло высвечивало 22, 34 и 48 минуты.
В итоге "аристократы" разгромили "Шэмрок" со счетом 5:1 в заключительном туре Лиги конференций. Подводя итоги общего этапа, Марк Гиу стал лучшим бомбардиром турнира с активом в шесть мячей. Два из этого списка голов 18-летний испанец отправил в ворота казахстанской "Астаны", когда "Челси" 12 декабря приезжал с визитом в Алматы.