В ночь на 20 декабря нападающий лондонского "Челси" Марк Гиу сделал первый хет-трик в своей карьере в матче против "Шэмрок Роверс". Неделю назад воспитанник "Барселоны" в Алматы забил два мяча "Астане", сообщает Zakon.kz.

18-летний испанец забил все эти пять мячей в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА.

HT: Chelsea 4 Shamrock 1. Guiu with a first senior career hat-trick. Dewsbury-Hall also on the scoresheet. Shamrock briefly level with a memorable Poom equaliser for their fans, but #CFC go in at the break with a comfortable lead. 24 #UECL goals for Chelsea in six games.🔵🟢 — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 19, 2024

Талантливый форвард в поединке с ирландским коллективом отметился на "Стэмфорд Бридж", когда табло высвечивало 22, 34 и 48 минуты.

В итоге "аристократы" разгромили "Шэмрок" со счетом 5:1 в заключительном туре Лиги конференций. Подводя итоги общего этапа, Марк Гиу стал лучшим бомбардиром турнира с активом в шесть мячей. Два из этого списка голов 18-летний испанец отправил в ворота казахстанской "Астаны", когда "Челси" 12 декабря приезжал с визитом в Алматы.