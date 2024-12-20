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Спорт

Гиу после дубля в ворота "Астаны" оформил первый хет-трик в карьере

Футбол Хет-трик Челси, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 11:35 Фото: Instagram/chelseafc
В ночь на 20 декабря нападающий лондонского "Челси" Марк Гиу сделал первый хет-трик в своей карьере в матче против "Шэмрок Роверс". Неделю назад воспитанник "Барселоны" в Алматы забил два мяча "Астане", сообщает Zakon.kz.

18-летний испанец забил все эти пять мячей в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Талантливый форвард в поединке с ирландским коллективом отметился на "Стэмфорд Бридж", когда табло высвечивало 22, 34 и 48 минуты.

В итоге "аристократы" разгромили "Шэмрок" со счетом 5:1 в заключительном туре Лиги конференций. Подводя итоги общего этапа, Марк Гиу стал лучшим бомбардиром турнира с активом в шесть мячей. Два из этого списка голов 18-летний испанец отправил в ворота казахстанской "Астаны", когда "Челси" 12 декабря приезжал с визитом в Алматы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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