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Спорт

Футболист Максим Самородов сделал заявление после получения престижной награды

Максим Самородов после получения престижной награды сделал заявление, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 04:15 Фото: КФФ
Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов высказался о победе его мяча в ворота "Крыльев Советов" в номинации лучшего в РПЛ в ноябре-декабре, сообщает Zakon.kz.

Самородов в матче 16-го тура против "Крыльев Советов" продрался сквозь нескольких соперников и поразил ворота после добивания.

"Очень приятно, что мой гол выбрали лучшим из лучших в лиге за два месяца. Надеюсь в дальнейшем так же радовать болельщиков и команду своими забитыми мячами", – цитирует Самородова пресс-служба "Ахмата".

Ранее нападающий сборной Казахстана и грозненского клуба "Ахмат" Максим Самородов стал обладателем первой премии за лучший гол ноября и декабря в Российской Премьер-лиге.

Аксинья Титова
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