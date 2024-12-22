Футболист Максим Самородов сделал заявление после получения престижной награды
Фото: КФФ
Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов высказался о победе его мяча в ворота "Крыльев Советов" в номинации лучшего в РПЛ в ноябре-декабре, сообщает Zakon.kz.
Самородов в матче 16-го тура против "Крыльев Советов" продрался сквозь нескольких соперников и поразил ворота после добивания.
"Очень приятно, что мой гол выбрали лучшим из лучших в лиге за два месяца. Надеюсь в дальнейшем так же радовать болельщиков и команду своими забитыми мячами", – цитирует Самородова пресс-служба "Ахмата".
Ранее нападающий сборной Казахстана и грозненского клуба "Ахмат" Максим
Самородов стал обладателем первой премии за лучший гол ноября и декабря в
Российской Премьер-лиге.
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