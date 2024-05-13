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"Байер" довел свою беспроигрышную серию до 50 матчей

Футбол Рекорд Европы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 11:00 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Рекордсмен европейского футбола, немецкий клуб "Байер" провел 50 матчей без поражений с начала текущего сезона, при этом одержав 41 победу и девять игр сыграв в ничью, сообщает Zakon.kz.

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12 мая команда Хаби Алонсо разгромила на выезде "Бохум" со счетом 5:0 в рамках матчей 33-го тура Бундеслиги.

Тем самым "леверкузенцы" улучшили свой же рекорд на европейской арене, не потерпев ни одного поражения в нынешнем сезоне: 41 виктория и девять ничьих. Здесь нельзя не отметить, что именно после неудачи с "Бохумом" (0:3) в 2023 году "Байер" никому не проигрывал в 50 официальных матчах.  


Теперь у "фармацевтов" осталось три игры для фантастического закрытия этого сезона. Если заключительный матч Бундеслиги против "Аугсбурга" особого значения не имеет, так как дружина Алонсо уже досрочно стала чемпионом Германии, то оставшиеся два поединка пройдут под титульным знаком.  

22 мая "аптекарей" ждет итальянская "Аталанта" в финале Лиги Европы УЕФА. Спустя три дня пройдет встреча с "Кайзерслаутерном" за трофей Кубка Германии.

9 мая "Байер" стал новым рекордсменом Европы в серии матчей без поражений.

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