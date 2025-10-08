#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Спорт

Овечкин близок к покорению двух личных рекордов в НХЛ

Хоккей Цель Сезона, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 17:04 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 9 октября американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" матчем против "Бостон Брюинз" открывает сезон в НХЛ, а его лидер Александр Овечкин готовится покорить новые рекордные для себя вершины уже в ближайших играх, сообщает Zakon.kz.

Овечкин – рекордсмен по количеству шайб (897) за всю историю регулярных чемпионатов. Через считанные часы он вступит в свой 21-й сезон за океаном, информирует пресс-служба NHL.

И уже в ближайших поединках Александр может добраться до планки в 900 голов, что не покорялось еще ни одному хоккеисту в НХЛ.

"Каждый день, выходя на лед, он улыбается, шутит и смеется. Ему просто нравится быть в центре внимания, и, очевидно, он по-прежнему играет на высочайшем уровне. Будем рады принять его с распростертыми объятиями столько, сколько он захочет". Игрок "Вашингтона" Коннор Макмайкл

Овечкин пока не спешит говорить о том, будет ли он играть в НХЛ после этого сезона, хотя это его последний срок из пятилетнего контракта на 47,5 млн долларов.

"Я просто буду наслаждаться сезоном, а там посмотрим, что из этого получится. Конечно, становится все сложнее и сложнее, мне уже 40, и мое тело может почувствовать себя не так хорошо. Но, слава богу, я чувствую себя довольно хорошо и готов к новому сезону. Я в предвкушении, все еще люблю игру, и, самое главное – еще получаю удовольствие. Постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами, покажу, на что еще способен". Александр Овечкин

Россиянину 17 сентября исполнилось 40 лет и из-за некоторой травмы он недавно пропустил около недели тренировочного лагеря.

Но затем вернулся и сыграл в двух предсезонных матчах "Вашингтона".

"Он в каком-то смысле сверхчеловек и продолжает бросать вызов судьбе. "Ови" действительно постоянно достигает величия. Есть и другие суперзвезды, смотришь документальные фильмы, и они устают от этого, им нужен психологический отдых, но не он. Он просто великолепный хоккеист во всех отношениях, ему нравится быть частью команды и вести ее за собой. Пока его тело и разум в порядке, я думаю, он просто продолжит". Форвард "Вашингтона" Том Уилсон

По мнению экспертов, после достижения рубежа в 900 голов Овечкин замахнется на индивидуальную цель в 1500 карьерных матчей в НХЛ. Сейчас в его активе 1491 игра.

Скорее всего, не далек тот день, когда капитан столичной дружины доберется и до снайперских очков Джо Сакика (1641) и взойдет на 10-е место самых результативных игроков в истории Лиги. Александр ныне в своей копилке набрал 1623 очка.

"Он величайший бомбардир всех времен, один из лучших игроков в истории. Я не гонюсь за рекордами, даже близко не стремлюсь к ним. Для него, похоже, стремление к новому рекорду каждый день – это нечто особенное". Центральный нападающий "Вашингтона" Пьер-Люк Дюбуа

Свой поход за новыми рекордами и цифрами легендарный хоккеист "Вашингтона" начнет уже ближайшей ночью, когда выйдет в первом звене со своими товарищами Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Недолго до рекорда: Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру
08:55, 02 апреля 2025
Недолго до рекорда: Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру
Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки в НХЛ
09:32, 22 марта 2023
Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки в НХЛ
Возвращение Овечкина отложено минимум еще на неделю
17:28, 23 декабря 2024
Возвращение Овечкина отложено минимум еще на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: