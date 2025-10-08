Овечкин близок к покорению двух личных рекордов в НХЛ

В ночь на 9 октября американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" матчем против "Бостон Брюинз" открывает сезон в НХЛ, а его лидер Александр Овечкин готовится покорить новые рекордные для себя вершины уже в ближайших играх, сообщает Zakon.kz.

Овечкин – рекордсмен по количеству шайб (897) за всю историю регулярных чемпионатов. Через считанные часы он вступит в свой 21-й сезон за океаном, информирует пресс-служба NHL.

И уже в ближайших поединках Александр может добраться до планки в 900 голов, что не покорялось еще ни одному хоккеисту в НХЛ.

"Каждый день, выходя на лед, он улыбается, шутит и смеется. Ему просто нравится быть в центре внимания, и, очевидно, он по-прежнему играет на высочайшем уровне. Будем рады принять его с распростертыми объятиями столько, сколько он захочет". Игрок "Вашингтона" Коннор Макмайкл

Овечкин пока не спешит говорить о том, будет ли он играть в НХЛ после этого сезона, хотя это его последний срок из пятилетнего контракта на 47,5 млн долларов.

"Я просто буду наслаждаться сезоном, а там посмотрим, что из этого получится. Конечно, становится все сложнее и сложнее, мне уже 40, и мое тело может почувствовать себя не так хорошо. Но, слава богу, я чувствую себя довольно хорошо и готов к новому сезону. Я в предвкушении, все еще люблю игру, и, самое главное – еще получаю удовольствие. Постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами, покажу, на что еще способен". Александр Овечкин

Россиянину 17 сентября исполнилось 40 лет и из-за некоторой травмы он недавно пропустил около недели тренировочного лагеря.

Но затем вернулся и сыграл в двух предсезонных матчах "Вашингтона".

"Он в каком-то смысле сверхчеловек и продолжает бросать вызов судьбе. "Ови" действительно постоянно достигает величия. Есть и другие суперзвезды, смотришь документальные фильмы, и они устают от этого, им нужен психологический отдых, но не он. Он просто великолепный хоккеист во всех отношениях, ему нравится быть частью команды и вести ее за собой. Пока его тело и разум в порядке, я думаю, он просто продолжит". Форвард "Вашингтона" Том Уилсон

По мнению экспертов, после достижения рубежа в 900 голов Овечкин замахнется на индивидуальную цель в 1500 карьерных матчей в НХЛ. Сейчас в его активе 1491 игра.

Скорее всего, не далек тот день, когда капитан столичной дружины доберется и до снайперских очков Джо Сакика (1641) и взойдет на 10-е место самых результативных игроков в истории Лиги. Александр ныне в своей копилке набрал 1623 очка.

"Он величайший бомбардир всех времен, один из лучших игроков в истории. Я не гонюсь за рекордами, даже близко не стремлюсь к ним. Для него, похоже, стремление к новому рекорду каждый день – это нечто особенное". Центральный нападающий "Вашингтона" Пьер-Люк Дюбуа

Свой поход за новыми рекордами и цифрами легендарный хоккеист "Вашингтона" начнет уже ближайшей ночью, когда выйдет в первом звене со своими товарищами Алексеем Протасом и Диланом Строумом.