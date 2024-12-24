"Кэпиталз" пропустил три шайбы за пять минут и проиграл "Бостону"

Лидер Восточной конференции НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" утром 24 декабря на выезде проиграл "Бостон Брюйнз" (1:4) в рамках матча регулярного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Судьба поединка решилась в заключительном периоде, когда хозяева льда в течение пяти минут трижды распечатали ворота столичной дружины и вырвали победу. По итогам стартовых двух таймов счет был ничейным – 1:1.

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:1, авторами победных шайб стали Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан. Гол престижа у "Вашингтона" забросил Якуб Врана.

Это поражение отбросило клуб Александра Овечкина снова на второе место в таблице "Востока" НХЛ. Сам же капитан "Кэпиталз" до конца еще не восстановился после перелома малоберцовой кости. Скорее всего, выйдет на лед после паузы на Рождество.

"Вашингтон" к данной минуте набрал 48 очков и занимает третью позицию в общей таблице Лиги.