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Спорт

"Кэпиталз" пропустил три шайбы за пять минут и проиграл "Бостону"

Хоккей Победа Кэпиталз, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 10:17 Фото: Instagram/nhlbruins
Лидер Восточной конференции НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" утром 24 декабря на выезде проиграл "Бостон Брюйнз" (1:4) в рамках матча регулярного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Судьба поединка решилась в заключительном периоде, когда хозяева льда в течение пяти минут трижды распечатали ворота столичной дружины и вырвали победу. По итогам стартовых двух таймов счет был ничейным – 1:1.   

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:1, авторами победных шайб стали Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан. Гол престижа у "Вашингтона" забросил Якуб Врана.

Это поражение отбросило клуб Александра Овечкина снова на второе место в таблице "Востока" НХЛ. Сам же капитан "Кэпиталз" до конца еще не восстановился после перелома малоберцовой кости. Скорее всего, выйдет на лед после паузы на Рождество. 

"Вашингтон" к данной минуте набрал 48 очков и занимает третью позицию в общей таблице Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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