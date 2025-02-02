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Спорт

Овечкин забил 877-ю шайбу в битве лидеров НХЛ

Хоккей 877 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 08:30 Фото: Instagram/capitals
Утром 2 февраля в матче регулярного сезона НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома проиграл "Виннипегу". Судьба встречи решилась в овертайме, где гости были удачливее со счетом 5:4, сообщает Zakon.kz.

Одним из героев поединка между лидерами общей таблицы НХЛ стал Александр Овечкин, который забросил свою 877-ю карьерную шайбу.

На 53-й минуте капитан столичного коллектива сравнял счет в матче с "Виннипегом" (4:4) и "вытащил" свою команду от поражения в основное время. А в дополнительное время гости все же сумели увезти победные очки благодаря точному броску Расмуса Купали.

Что касается Овечкина, то он с 877-ю голами в 1462 играх за карьеру занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894). Сейчас у россиянина после 36-ти игр текущего сезона 38 (24+14) очков, а его клуб располагается на второй строчке общей таблицы НХЛ (75 очков). Выше стоит "Виннипег Джетс" (77).

Несколько дней назад Овечкин забил 876-й гол и сократил отставание от Гретцки на 18 шайб.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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