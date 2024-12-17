Айымбетов забил решающий гол в матче против команды Зайнутдинова
Фото: Instagram/adskulubu
16 декабря в турецком футбольном чемпионате высшего дивизиона состоялось противостояние лидеров сборной Казахстана Абата Айымбетова и Бахтиера Зайнутдинова, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские футболисты представляли честь своих клубов, Абат выступает за "Адану Демирспор", а Бахтиер играет в майке "Бешикташа".
Противоборство ведущих игроков нашей сборной закончилось в пользу команды Айымбетова – 2:1, который и забил победный гол на 39-й минуте поединка.
Что касается Зайнутдинова, то он вышел на поле только во втором тайме и отыграл до конца матча.
Несмотря на победу, команда Абата Айымбетова все еще располагается на последней, 19-й строчке таблицы турецкой Суперлиги с активом в пять очков. А дружина Бахтияра занимает шестое место (25 баллов).
Тем временем накануне алматинский футзальный коллектив "Кайрат" узнал место проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА.
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