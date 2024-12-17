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Спорт

Айымбетов забил решающий гол в матче против команды Зайнутдинова

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 09:56 Фото: Instagram/adskulubu
16 декабря в турецком футбольном чемпионате высшего дивизиона состоялось противостояние лидеров сборной Казахстана Абата Айымбетова и Бахтиера Зайнутдинова, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские футболисты представляли честь своих клубов, Абат выступает за "Адану Демирспор", а Бахтиер играет в майке "Бешикташа". 

Противоборство ведущих игроков нашей сборной закончилось в пользу команды Айымбетова – 2:1, который и забил победный гол на 39-й минуте поединка.

 

Что касается Зайнутдинова, то он вышел на поле только во втором тайме и отыграл до конца матча.

Несмотря на победу, команда Абата Айымбетова все еще располагается на последней, 19-й строчке таблицы турецкой Суперлиги с активом в пять очков. А дружина Бахтияра занимает шестое место (25 баллов). 

Тем временем накануне алматинский футзальный коллектив "Кайрат" узнал место проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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